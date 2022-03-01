180 килограммов белорусской вяленой рыбы не пропустили через границу в Псковской области

14:47, 01 марта 2022, ПАИ

В праздничный выходной день на российско-белорусской границе РФ в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 180 кг вяленой рыбной продукции в ассортименте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар везли автотранспортным средством из Белоруссии в адрес петербургской фирмы, занимающейся производством рыбных деликатесов.

Инспектор выявил отсутствие ветеринарного сертификата, подтверждающего безопасность и происхождение продукции, а также окончание срока годности перевозимого товара.

Перемещение вяленой рыбной продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.