180 килограммов белорусской вяленой рыбы не пропустили через границу в Псковской области
В праздничный выходной день на российско-белорусской границе РФ в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 180 кг вяленой рыбной продукции в ассортименте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Товар везли автотранспортным средством из Белоруссии в адрес петербургской фирмы, занимающейся производством рыбных деликатесов.
Инспектор выявил отсутствие ветеринарного сертификата, подтверждающего безопасность и происхождение продукции, а также окончание срока годности перевозимого товара.
Перемещение вяленой рыбной продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.
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