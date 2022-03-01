Александр Кузьмин: Блокада российского спорта будет иметь и положительный эффект

15:02, 01 марта 2022, ПАИ

Известный псковский спортсмен, председатель федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин высказал свое мнение по поводу отмены в России международных соревнований и запрета на участие россиян в стартах за рубежом.

По его словам, блокада нашего спорта является для многих атлетов глубочайшим разочарованием, потому что талантливые молодые спортсмены хотят себя реализовать, а у них просто нет возможности.

«Но что касательно массового любительского спорта, на мой взгляд, сейчас открываются новые возможности - теперь в нашей стране, я уверен, будет еще больше любительских и профессиональных турниров; это даст импульс развитию сферы организации спортивных мероприятий, а число желающих тренироваться увеличится, так как надо отвлекаться, поддерживать физическую форму и показывать пример своим детям», - отметил Александр Кузьмин.