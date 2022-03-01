Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память десантников 6-й роты почтили в Порхове

1 марта отмечается 22-я годовщина со дня героического подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.

Как пишет газета «Порховский вестник», сегодня в Порхове память бойцов почтили у бюстов воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, кавалеров ордена Мужества гвардии рядового Михаила Загораева и гвардии рядового Владимира Архипова.

Напомним, 6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами
01 марта 2022

Исследование: Telegram-каналы стали одной из важных составляющих мировой информационной войны
01 марта 2022

Правительство запустит новый портал для публикации проверенной информации

01 марта 2022

Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам февраля
01 марта 2022

Временные автобусные маршруты на период перекрытия движения по Советскому мосту (ИНФОГРАФИКА)
01 марта 2022

Память десантников 6-й роты почтили в Порхове
01 марта 2022

Россельхозбанк привлекает вклады под 20% в рублях и 6% в долларах США
01 марта 2022

Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...