Память десантников 6-й роты почтили в Порхове

16:01, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта отмечается 22-я годовщина со дня героического подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.

Как пишет газета «Порховский вестник», сегодня в Порхове память бойцов почтили у бюстов воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, кавалеров ордена Мужества гвардии рядового Михаила Загораева и гвардии рядового Владимира Архипова.

Напомним, 6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.