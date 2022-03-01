Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам февраля

16:42, 01 марта 2022, ПАИ

Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам февраля в псковском сегменте Telegram. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал ТГ-канал «Псковские новости».

По данным авторов исследования, ТГ-канал «Псковские новости» продолжает лидировать по индексу цитируемости с показателем 130,17 единиц, следом – ПЛН с 129,26 и «Прикладная социопатия» с 115,29 единицами.

Авторы исследования добавили, что февраль стал важным месяцем в жизни мирового Телеграм-сообщества. «В одночасье эта площадка стала одним из главных каналов предоставления оперативной информации, её активно стали использовать как традиционные СМИ (яркий пример – ТАСС), так и политические и властные институции. Но есть и другая важная составляющая: Телеграм стал рекордсменом по количеству распространяемых фейков. Да таким, что его создатель Дуров хотел даже прикрыть его использование в ряде стран. Потом, правда, отказался, но сам же и призвал проверять всю информацию, что там публикуется», – отмечается в исследовании.