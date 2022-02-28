Переговоры России и Украины запланированы на 2 марта

16:47, 01 марта 2022, ПАИ

Следующий раунд переговоров между украинской и российской стороной запланирован на 2 марта, пишет РИА Новости.

Предварительно эту информацию подтвердил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский. Сегодня в Минск начнут прибывать первые члены делегаций.

Встреча должна состояться недалеко от белорусско-польской границы.

Напомним, 28 февраля представители России и Украины провели переговоры в Гомельской области Белоруссии. После переговоров обе стороны рассказали о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.