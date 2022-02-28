Переговоры России и Украины запланированы на 2 марта
Следующий раунд переговоров между украинской и российской стороной запланирован на 2 марта, пишет РИА Новости.
Предварительно эту информацию подтвердил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский. Сегодня в Минск начнут прибывать первые члены делегаций.
Встреча должна состояться недалеко от белорусско-польской границы.
Напомним, 28 февраля представители России и Украины провели переговоры в Гомельской области Белоруссии. После переговоров обе стороны рассказали о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.
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