Жителям Псковского района рассказали о причинах травматизма и гибели людей на пожарах

23:41, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику пожаров и гибели людей на них на территории Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС напомнили гражданам основные причины травматизма и гибели людей на пожарах в 2022 году, а именно неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного и электрооборудования.

В ходе рейда с жителями были проведены профилактические беседы на противопожарные тематы. Кроме того, сотрудники МЧС напомнили жителям района номера телефонов экстренных оперативных служб и вручили памятки о профилактике пожаров в быту.