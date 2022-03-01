Как справиться со слабостью после коронавируса

20:10, 01 марта 2022, ПАИ

Астенический синдром может наблюдаться у людей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«После ковида прошла неделя, просто падаю с ног, нет сил. Начинает болеть голова, и хочется жутко спать. Что это может быть? И что с этим делать?» – поинтересовался один из подписчиков.

Анастасия Повторейко рассказала, что при астеническом синдроме показано постепенное расширение режима, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, профилактическая доза витамина D под контролем 25-OН.