Как справиться со слабостью после коронавируса
Астенический синдром может наблюдаться у людей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
«После ковида прошла неделя, просто падаю с ног, нет сил. Начинает болеть голова, и хочется жутко спать. Что это может быть? И что с этим делать?» – поинтересовался один из подписчиков.
Анастасия Повторейко рассказала, что при астеническом синдроме показано постепенное расширение режима, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, профилактическая доза витамина D под контролем 25-OН.
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