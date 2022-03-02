В Псковской области впервые с середины января зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19

08:55, 02 марта 2022, ПАИ

На прошлой неделе в Псковской области впервые с середины января зафиксировано незначительное снижение заболеваемости COVID-19, которое составило – 3,6%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Всего 97 443 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. 28 февраля коронавирус подтвердили у 917 человек. Выздоровели 79 153 пациента (за сутки – 902), умерли 1 583 инфицированных COVID-19 человека.