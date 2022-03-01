В арт-центре «Пушкинская-10» в Санкт-Петербурге открылась выставка Александра Стройло

13:25, 02 марта 2022, ПАИ

В Санкт-Петербурге в арт-центре «Пушкинская-10» работает выставка главного художника Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженного художника России Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе театра.

«Стесненные и порой нелепые ситуации начала пандемии послужили толчком для создания произведений к выставке. Образы Достоевского, написанные на ночных рубахах и рубахах, похожих на рубища, которыми накрывали петрашевцев перед казнью, а также портреты современных людей, стеснённых ношением ещё не привычных для них масок, составляют основу выставки», – говорится в анонсе.

Достоевский – одна из сквозных тем в творчестве художника. Еще в 80-е годы Александр Стройло работал на кинокартинах по Достоевскому, а совсем недавно вернулся к этому автору уже в театре (Александр Стройло – автор костюмов и сценографии к спектаклю «Село Степанчиково и его обитатели»).

Ранее выставка «Достоевский и коронавирус» проходила в Пскове, в театральной галерее «Цех». Ее открытие стало ярким событием XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

В Санкт-Петербурге экспозиция располагается по адресу: ул. Пушкинская, 10. Выставка будет работать до 20 марта.

Александр Стройло – главный художник Псковского театра драмы. Оформил десятки спектаклей театра и множество кинокартин. Работы художника находятся в Государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве.