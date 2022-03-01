Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В арт-центре «Пушкинская-10» в Санкт-Петербурге открылась выставка Александра Стройло

В Санкт-Петербурге в арт-центре «Пушкинская-10» работает выставка главного художника Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженного художника России Александра Стройло «Достоевский и коронавирус». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе театра.

«Стесненные и порой нелепые ситуации начала пандемии послужили толчком для создания произведений к выставке. Образы Достоевского, написанные на ночных рубахах и рубахах, похожих на рубища, которыми накрывали петрашевцев перед казнью, а также портреты современных людей, стеснённых ношением ещё не привычных для них масок, составляют основу выставки», – говорится в анонсе.

Достоевский – одна из сквозных тем в творчестве художника. Еще в 80-е годы Александр Стройло работал на кинокартинах по Достоевскому, а совсем недавно вернулся к этому автору уже в театре (Александр Стройло – автор костюмов и сценографии к спектаклю «Село Степанчиково и его обитатели»).

Ранее выставка «Достоевский и коронавирус» проходила в Пскове, в театральной галерее «Цех». Ее открытие стало ярким событием XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

В Санкт-Петербурге экспозиция располагается по адресу: ул. Пушкинская, 10. Выставка будет работать до 20 марта.

Александр Стройло – главный художник Псковского театра драмы. Оформил десятки спектаклей театра и множество кинокартин. Работы художника находятся в Государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра
01 марта 2022

Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 17 марта
01 марта 2022

Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку

01 марта 2022

Netflix не планирует добавлять 20 российских каналов на платформу

28 февраля 2022

Посвящённая Пскову фотовыставка открылась в перинатальном центре
28 февраля 2022

Посвященная переносу Анастасиевской часовни в 1970 году выставка откроется в Пскове
28 февраля 2022

Псковский театр драмы скорректировал репертуар на эту неделю
27 февраля 2022

Губернатор Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку кинокомпании «Окапи Продакшн»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...