Netflix восстановил оплату подписки для российских пользователей

15:19, 02 марта 2022, ПАИ

Netflix восстановил возможность оплаты подписки для российских пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале Netflix Russia.

Авторы канала сообщили, что сейчас оплата возможна также по карте банка ВТБ, который попал в санкционный список США.

1 марта российские пользователи сервиса Netflix отметили сложности при оплате подписки на онлайн-кинотеатр картами банков, которые попали под санкции. Пользователи не могли оплатить подписку на сервис картами Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф».