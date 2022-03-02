Netflix восстановил оплату подписки для российских пользователей
Netflix восстановил возможность оплаты подписки для российских пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале Netflix Russia.
Авторы канала сообщили, что сейчас оплата возможна также по карте банка ВТБ, который попал в санкционный список США.
1 марта российские пользователи сервиса Netflix отметили сложности при оплате подписки на онлайн-кинотеатр картами банков, которые попали под санкции. Пользователи не могли оплатить подписку на сервис картами Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф».
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