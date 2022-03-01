Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку
Российские пользователи сервиса Netflix отметили сложности при оплате подписки на онлайн-кинотеатр картами банков, которые попали под санкции, пишет РИА новости.
Авторы канала Netflix Russia рассказали, что пользователи не могут оплатить подписку на сервис картами Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф». Возникшие проблемы связывают с последствиями западных санкций в отношении России.
Напоним, что 23 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении 351 депутата Государственной Думы и 27 физических лиц страны, которые проголосовали за признание Москвой независимости ЛДНР.
Ранее сообщалось, что Netflix не планирует транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса несмотря на требования Роскомнадзора в связи с текущей ситуацией.
Кроме того, Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры и на территории РФ не будут показывать предстоящий мультфильм «Я краснею» от Pixar. Также был отменен прокат «Бэтмена» от студии Warner Bros. Сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России.
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