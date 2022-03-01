Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку

09:46, 01 марта 2022, ПАИ

Российские пользователи сервиса Netflix отметили сложности при оплате подписки на онлайн-кинотеатр картами банков, которые попали под санкции, пишет РИА новости.

Авторы канала Netflix Russia рассказали, что пользователи не могут оплатить подписку на сервис картами Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф». Возникшие проблемы связывают с последствиями западных санкций в отношении России.

Напоним, что 23 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении 351 депутата Государственной Думы и 27 физических лиц страны, которые проголосовали за признание Москвой независимости ЛДНР.

Ранее сообщалось, что Netflix не планирует транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса несмотря на требования Роскомнадзора в связи с текущей ситуацией.

Кроме того, Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры и на территории РФ не будут показывать предстоящий мультфильм «Я краснею» от Pixar. Также был отменен прокат «Бэтмена» от студии Warner Bros. Сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России.