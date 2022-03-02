Михаил Ведерников поблагодарил представителей областной судебной системы за работу на благо жителей региона

16:19, 02 марта 2022, ПАИ

2 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в итоговом годовом заседании представителей судов общей юрисдикции, где подводились итоги работы за прошлый год, обсуждалась судебная практика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Хочу сказать искренние слова благодарности федеральным и мировым судьям, сотрудникам судебных аппаратов за непростую, напряженную и ответственную работу на благо жителей нашей Псковской области и всей нашей страны», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что в прошлом году в регионе отметили 20-летие создания института мировых судей Псковской области. Мировая юстиция, по словам Главы региона, эффективная и самая близкая к простому человеку судебная инстанция, выполняющая очень серьезный объем работы.

«За 2021 год мировыми судьями Псковской области рассмотрено 121 тысяч разных дел. Это существенный объем. Мы в Администрации области хорошо понимаем вашу загрузку и со своей стороны делаем все возможное для улучшения условий работы мировых судей», - акцентировал внимание губернатор.

Так, общий бюджет на финансирование деятельности мировых судей в прошлом году вырос на 13% и составил более 105 млн рублей. Продолжается приведение в порядок помещений участков мировых судей — ремонты проведены в Великих Луках, Острове и Палкино. Ведется техническое перевооружение, при поддержке Минцифры России обеспечено подключение судебных участков к сети ГАС «Правосудие» и организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие.

«В этом году мы будем отмечать 625 лет со дня принятия Псковской судной грамоты — крупнейшего юридического памятника своего времени. Эту дату мы отметим достойно», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что значимая дата — хороший повод для активизации профессиональной дискуссии о развитии законодательства и региональной судебной власти.

В завершение глава региона подчеркнул, что впереди ждет много совместной работы в части снижения текучки кадров, повышения оплаты труда, улучшения материально-технического обеспечения.

«Рассчитываю, что эти вопросы мы будем решать шаг за шагом, общими усилиями, в постоянном взаимодействии. Желаю вам здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и, самое главное, мирного неба над головой!» - подытожил глава региона.

Затем Михаил Ведерников наградил мировых судей. Почетными грамотами губернатора за достижение высоких результатов в трудовой деятельности, в обеспечении прав и свобод граждан, большой вклад в развитие правосудия в Псковской области отмечены мировой судья судебного участка № 37 Псковского района Наталья Чечурова, мировой судья судебного участка № 29 Пскова Юлия Сорокина. Благодарственными письмами администрации региона также был награжден ряд специалистов.

Итоги работы за прошлый год подвел председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. Он отметил, что судебная система региона справилась с повышенной нагрузкой, обеспечив доступность и гласность правосудия. Всего было рассмотрено более 180 тысяч дел, что на 4% больше, чем в 2020 году. Также председатель Псковского областного суда подвел итоги профильных конкурсов. Лучшими судами по итогам 2021 года стали Псковский районный суд, Островский городской суд, Бежаницкий районный суд. Лучшими судебными участками признаны судебные участки № 43 Пскова, № 5 Дновского района, № 1 Бежаницкого района.

Повышение открытости правосудия Олег Лазарев обозначил одной из главных задач, которая стоит перед судебной системой. Он отметил, что в регионе будет продолжена реализация мер по развитию перспективных форматов работы.