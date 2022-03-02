Роспотребнадзор: В Псковской области нет повода для отмены QR-кодов
В Псковской области пока нет повода для отмены ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщил Псковскому агентству информации главный санитарный врач региона Александр Нестерук, комментируя отмену QR-кодов в Cанкт-Петербурге.
Он отметил, что эта тема стоит на повестке, однако в настоящее время регион занимает шестое место по России по уровню заболеваемости и находится на пике подъема, в связи с чем отменять ограничительные мероприятия не планируют. «У Питера абсолютно другие показатели, в разы меньше, чем у нас», – пояснил Александр Нестерук.
«Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции был в пятницу, на нём мы приняли решение пока никаких ограничений не убирать в связи с тяжелой ситуацией по уровню заболеваемости. Мы койки дополнительные открыли совсем недавно, буквально на прошлой неделе, поэтому у нас повода никакого нет, чтобы снимать ограничения», – подчеркнул он.
Александр Нестерук не исключил, что вопрос об отмене QR-кодов будет обсуждаться на следующем оперативном штабе, это будет зависеть от уровня заболеваемости в регионе.
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