В Псковской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»

16:40, 02 марта 2022, ПАИ

В Псковской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», который будет проходить в регионе по 29 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций».

Прием заявок от администраций муниципальных образований и городских округов Псковской области ведёт региональный комитет по социальной защите.

Церемония чествования победителей всероссийского конкурса «Семья года» традиционно проходит в ноябре в Москве.

Псковская область с 2016 года принимает участие во всероссийском конкурсе «Семья года». В разные годы многие семьи региона становились его победителями в разных номинациях. Это семья Саловых (Псковский район), семья Зоновых (Опочецкий район), семья Добриных (Печорский район), семья Безобразовых (Себежский район), семья Абабковых (Псков) и семья Евсеевых (Опочецкий район).

Всероссийский конкурс проводят Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он создан с целью пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.