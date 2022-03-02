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Экономика

РСХБ увеличил ставки по вкладам: 21% в рублях и 8% в долларах США

Россельхозбанк улучшил условия по обслуживанию вкладов. С 2 марта ставка по рублевым вкладам при размещении на срок 3-6 месяцев выросла до 21 %. По вкладам в долларах США, открытым на срок 3-6 месяцев, установлена ставка 8 %, по вкладам, открытым в евро на тот же срок, ставка составит 6 %. По накопительным счетам в рублях с 2 марта действует ставка до 17,5 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

«В нынешних условиях мы стремимся предложить клиентам РСХБ максимально привлекательные условия. Повышенные ставки по вкладам позволят защитить сбережения и стабилизировать семейный бюджет. Сейчас на финансовом рынке важно действовать взвешенно и отдавать предпочтение самым надежным инструментам сохранения и приумножения капитала», — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических лиц в обычном режиме. В России клиенты РСХБ могут использовать все доступные на территории страны финансовые сервисы. Конверсионные операции с иностранной валютой проводятся без ограничений и в полном объеме. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по кредитам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте Россельхозбанка.

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