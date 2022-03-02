Утвержден перечень требований к «зеленой» продукции

23:59, 02 марта 2022, ПАИ

В России вступил в силу перечень документов по стандартизации на улучшенные сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, промышленные и иные товары, определяющих их качественные и количественные показатели, методы их исследования (испытаний), измерений, правила их сертификации. Об этом сообщает Роскачество.

В перечень включены 6 национальных стандартов, которые устанавливают терминологию и общие требования к продукции и продовольствию с улучшенными характеристиками, а также требования к её производству, транспортировке, хранению, оценке соответствия и являются обязательными для применения в отношении такой продукции.

«Включенные в перечень документы положили начало стандартизации требований к «зеленой» сельскохозяйственной продукции. С развитием данного сегмента работы по национальной стандартизации продолжатся. Сегодня на повестке – гармонизация с международными стандартами на экомаркировку», - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В ближайшее время планируется разработать стандарт на овощи, выращиваемые на гидропонике – сегмент, который не может быть отнесен к органике, но имеет право стать востребованной «зеленой» продукцией.