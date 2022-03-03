QR-коды отменяют в Москве с 3 марта

10:04, 03 марта 2022, ПАИ

С 3 марта в Москве отменяют QR-коды. Соответствующий указ был подписан мэром города Сергеем Собяниным. Об этом он сообщил в своём блоге.

По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму, что позволяет отменить значительную часть действующих ограничений.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Также становится рекомендательным домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. В ближайшие дни в городе в полном объёме будет возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

Ранее сообщалось, что в Псковской области нет повода для отмены QR-кодов.