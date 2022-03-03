Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме одобрили поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о ВС РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили законопроект о лишении свободы до 15 лет за распространение фейков о деятельности вооружённых сил РФ, сообщает ТАСС.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Нарушителям будет грозить штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. 

Если для распространения фейков используется служебное положение или у человека есть корыстные побуждения, штраф составит до 5 млн рублей. Срок лишения свободы в таком случае будет составлять от 5 до 10 лет.

Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

03 марта 2022

Песков опроверг слухи о введении в России военного положения
03 марта 2022

Больше 12 километров дорог в Пыталово требуют ремонта
03 марта 2022

Как теперь попасть из Псковской области в Латвию
03 марта 2022

ПТС рассказали о случаях вандализма во время работ

03 марта 2022

52,3% населения Пыталовского района вакцинировано от коронавируса
03 марта 2022

Улицу Белорусскую в Пыталовском районе благоустроили за четыре млн рублей

03 марта 2022

Около полумиллиона рублей потратили в Пыталовском районе на водоснабжение
03 марта 2022

19 воинских захоронений благоустроили в Пыталовском районе в 2021 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...