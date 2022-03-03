В Госдуме одобрили поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о ВС РФ

12:02, 03 марта 2022, ПАИ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили законопроект о лишении свободы до 15 лет за распространение фейков о деятельности вооружённых сил РФ, сообщает ТАСС.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Нарушителям будет грозить штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Если для распространения фейков используется служебное положение или у человека есть корыстные побуждения, штраф составит до 5 млн рублей. Срок лишения свободы в таком случае будет составлять от 5 до 10 лет.

Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.