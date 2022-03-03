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Михаил Ведерников вручил благодарственные письма меценатам акции «Новый год в каждый дом»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма меценатам акции «Новый год в каждый дом». Церемония состоялась 3 марта на площадке регионального ресурсного центра поддержки добровольчества, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поблагодарил благотворителей за постоянное участие в мероприятиях, которые реализуются администрацией области и волонтерским центром. «Время сейчас непростое, поэтому нам как никогда надо сплотиться, быть вместе, помогать друг другу, помогать тем, кто в первую очередь в этом нуждается, и, конечно, поддержать нашего Верховного главнокомандующего, чтобы у него была возможность заниматься внешнеполитическими вещами, не отвлекаясь на внутренние вопросы», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил о мужестве жителей региона, которые и во время Великой Отечественной войны, несмотря на голод и лишения, собирали продовольственные обозы и отправляли их в блокадный Ленинград. «Жители области — люди неравнодушные, сильные духом, готовые всегда прийти на помощь. Уверен, что так будет и впредь», — сказал Михаил Ведерников.

Благодарственные письма за помощь в организации серии мероприятий «Новый год в каждый дом» из рук губернатора Псковской области получили генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй, директор ООО «ПсковЦвет» Роман Закарян и директор группы магазинов «Лента» Галина Лавринович.

Псковская область присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом» в конце прошлого года. В связи с пандемией были отменены многие праздничные мероприятия и новогодние елки, несмотря на это волонтерам, общественникам, представителям бизнеса удалось объединиться и подарить детям и взрослым настоящий праздник.

За время проведения акции было вручено более 3 тысяч подарков и организовано поздравление более 37 тысяч жителей области. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также медики, педагоги, пожилые граждане.

Общероссийская акция «Новый год в каждый дом» проводилась федеральным штабом акции взаимопомощи «МыВместе», Федеральным агентством по делам молодежи, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией волонтерских центров, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским конкурсом для школьников «Большая перемена», президентской платформой «Россия — страна возможностей» и другими партнерскими организациями.

В настоящее время на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе» во всех муниципальных образованиях развернуты пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса. Аналогичную кампанию проводит и региональное отделение партии «Единая Россия». В Ростовскую область отправлена первая партия гуманитарной помощи. Около 20 тонн вещей и продуктов собрали для эвакуированных из Донбасса неравнодушные люди, общественники, коллективы предприятий и предприниматели, а также активисты партии «Единая Россия» и волонтеры.

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