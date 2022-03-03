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Общество

Серия экскурсий пройдет в марте по производствам Псковской области

В марте в Псковской области состоится цикл экскурсий по производственным предприятиям. Они были разработаны при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, 10 марта состоится экскурсия на Великолукский завод «М-Конструктор» под названием «Преображение металла». Она включает в себя «путешествие» по цехам и отделам предприятия. Экскурсия познакомит посетителей с историей и продукцией завода, а также продемонстрирует, как металл обретает форму.

Еще одно предприятие в южной части региона — ООО «Велмаш-С» — расскажет о своей работе в области машиностроения и покажет серийные изделия завода и новинки производства. Экскурсия запланирована на 15 марта.

Визиты на предприятия предназначены для школьников и студентов и нацелены в том числе на профориентационную работу с детьми.

Гастрономическую экскурсию 4 марта проведет СПСПК «Кипрей» — известный в регионе производитель иван-чая и других экопродуктов. Здесь гости узнают не только секреты производства иван-чая, но и смогут принять участие в дегустации и мастер-классе.

Всего в регионе производственные экскурсии проводят 6 компаний. Помимо вышеназванных, это завод «ЗЭТО», «Полипласт» и Псковский хлебокомбинат. Все эти предприятия — участники Акселератора по промышленному туризму АСИ. Псковская область вошла в число участников проекта в 2021 году.

В материале использована фотография из группы завода «М-Конструктор» в социальной сети «ВКонтакте».

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