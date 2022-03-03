Звезды Мариинского театра проведут мастер-классы в Пскове

18:05, 03 марта 2022, ПАИ

3 марта звезды Мариинского театра встретятся с учениками музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова и студентами Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Перед ребятами выступят солисты театра Жанна Домбровская, Злата Булычева, а также концертмейстер Яна Гранквист и руководитель проектов театра Мария Никитина. По завершению мастер-классов солисты дадут концерт для учащихся и преподавателей.

Завтра подобное мероприятие пройдет в помещении Паломнического центра в Печорах.