Порховский суд вынес приговор по делу о растрате

18:38, 03 марта 2022, ПАИ

Порховский районный суд вынес приговор по делу о растрате (часть 2 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

2 августа 2021 года мужчина, находясь в Порхове, согласно устному договору с потерпевшим взял на хранение его автомобиль «Мерседес Бенц» и поставил в свой гараж. В сентябре 2021 года злоумышленник снял с машины аккумуляторную батарею, демонтировал крышку багажника, две передних фары и два задних фонаря, автомагнитолу, косу проводов, радиатор охлаждения, четыре колеса в сборе на литых дисках с покрышками, одно запасное колесо на диске «штамповка». Имущество он незаконно обратил в свою пользу и реализовал иным лицам. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму более 90 000 рублей.

Подсудимый признал вину. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд также учёл принесение извинений потерпевшему, частичное возмещение причиненного ущерба, а также наличие малолетнего ребенка. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Приговор в законную силу не вступил.