ФАС проверит рост цен на продукты в Псковской области

23:34, 03 марта 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направит обращение в ФАС с просьбой провести проверку в части роста цен. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Кроме этого, глава региона дал поручение профильному комитету проанализировать ситуацию и дать точные данные об изменении цен на продуктовом рынке. Активисты ОНФ более детально проверят цены на все группы товаров и продуктов.

По словам главы региона, полностью избежать подорожания не удастся. Но и с безумными спекуляциями, когда за пару дней цены на самые обычные товары кратно возрастают, будут бороться. Ранее глава региона выложил ролик ОНФ с проверкой цен на продукты в магазинах. Пока ничего критического волонтёры не обнаружили, но, сказал Михаил Ведерников, проблема роста цен действительно есть.