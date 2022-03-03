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Происшествия

В Пскове мужчину подозревают в избиении знакомого до смерти

28 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Черняховского в Пскове тела мужчины, личность которого устанавливается. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным медицинского судебного исследования, смерть пострадавшего носит криминальный характер. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 31-летний знакомый потерпевшего, который в ночь на 28 февраля 2022 года поссорился с ним и нанёс ему множество ударов руками в область головы и туловища. В результате травматического разрыва внутренних органов потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. 

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