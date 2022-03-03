Спиртное пытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

09:20, 04 марта 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 марта в 17:54 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи идет проверка.