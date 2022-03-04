Лучших педагогов и воспитателей чествовали в Пскове

10:25, 04 марта 2022, ПАИ

Церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» и «Воспитатель года – 2021» состоялась в Пскове 3 марта. В ней приняли участие глава города Елена Полонская, глава администрации Пскова Борис Елкин, представители педагогического сообщества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратилась Елена Полонская.

«Я поздравляю победителей конкурса, которые максимально раскрыли свой творческий потенциал, продемонстрировали эрудицию, организаторские способности. Они стали победителями в упорной борьбе. Те, кто не победил, не огорчайтесь. Потому что вы победили все, вы все талантливы и успешны», – подчеркнула руководитель муниципалитета и пожелала участникам конкурса удачи, успехов, отличного настроения, новых побед и свершений.

Победителем конкурса «Учитель года – 2021» в Пскове стала Анна Тарасова (СОШ № 18), второе место заняла Виктория Дмитриева (ЦО «ППК»), третье место – Татьяна Филиппова (СОШ № 13). Среди воспитателей первое место заняла учитель-логопед МБДОУ № 32 Ирина Веселова, второе – воспитатель МБДОУ № 35 Ирина Петрова, третье – воспитатель МБДОУ № 31 Татьяна Бондарева.

Отметим, первый конкурс «Учитель года» был проведен в Пскове в 1991 году. В этом году конкурсу исполнился 31 год. В конкурсе «Учитель года – 2021» приняли участие 20 педагогов из 20 общеобразовательных учреждений. В конкурсе «Воспитатель года – 2021» приняли участие 14 воспитателей из дошкольных образовательных учреждений города.