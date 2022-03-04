В Госдуме приняли закон о лишении свободы за фейки о российской армии

10:32, 04 марта 2022, ПАИ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России, пишет РИА Новости.

За заведомо ложные фейки предусмотрен штраф в размере от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо до трёх лет колонии.

За заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, - штраф от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии.

За фейки, повлекшие тяжкие последствия, предусмотрено от 10 до 15 лет колонии.

За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия, предусмотрен штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей или до пяти лет колонии.

Штрафы до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии грозят тем, кто призывает к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности).