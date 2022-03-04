Как передается вирус папилломы человека

11:27, 04 марта 2022, ПАИ

Как происходит заражение вирусом папилломы человека, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в медиацентре Псковского агентства информации 4 марта, во Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека.

Галина Невалённая обратила внимание на то, что существует много мифов по поводу способов заражения данной инфекцией, и подчеркнула, что возбудители вируса могут быть как у человека, так и у животных.

Папиллома-вирус может передаться от зараженного к здоровому человеку половым путем или при тесном контакте. «Нужно помнить про общую гигиену, пользоваться своими вещами, расческами. От человека к человеку может передаться. Все зависит от исходного иммунитета, возраста. Молодой организм с хорошим иммунитетом может победить вирус», – пояснила она.

По словам спикера, вирус папилломы человека коварен тем, что некоторые его штаммы приводят к онкозаболеваниям. Бородавки папилломы можно удалить, если нет злокачественных осложнений. Однако бывают запущенные ситуации и онкозаболевания, когда человека не спасти. «Наша задача – выявить и своевременно излечить человека», – подчеркнула Галина Невалённая.