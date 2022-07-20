На пересечении Гагарина и Бастионной восстанавливают асфальт после ремонта теплотрассы

08:40, 19 июля 2022, ПАИ

О работах, которые проводятся в рамках благоустройства после ремонта теплотрассы на пересечении улиц Гагарина и Бастионной, рассказали в Псковских тепловых сетях.

Утечки находились на подземном участке трассы под новым асфальтом. Специалистам пришлось раскопать два участка общей площадью в 100 квадратных метров.

Для восстановления асфальтового покрытия, которое было демонтировано на время проведения ремонтных работ, Служба капитального ремонта сформировала конкурсную документацию, были проведены конкурсные процедуры и определены подрядные организации.

Сейчас специальная техника и бригада специалистов укладывают новое асфальтовое полотно, соблюдая при этом все строительные нормы и требования. На проведенные работы подрядная организация предоставляет гарантию - все дефекты, которые будут выявлены в ходе эксплуатации, она должна будет устранить за свой счёт.