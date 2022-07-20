Цены на iPhone в России вернулись к уровню начала февраля

08:14, 19 июля 2022, ПАИ

Цены на смартфоны iPhone вернулись в России к уровню начала февраля, пишет РИА Новости.

По итогам второго квартала к первому снижение доходит до 23%. Средняя стоимость iPhone 12 составляет 57 098 рублей (-22% относительно первого квартала этого года), iPhone 11 Pro 256GB – 50 758 рублей (-23%). Средняя цена iPhone 11 Pro Max на 256GB вернулась к показателям первого квартала этого года и составляет 64 726 рублей.

Также фиксируется снижение стоимости смартфона Samsung Galaxy S20 FE, который можно приобрести за 38 949 рублей, что на 9% дешевле, чем в первом квартале.

Во втором квартале россияне стали реже интересоваться подержанной техникой. Спрос на покупки б/у смартфонов упал на 8%, ноутбуков – на 28%.