Средний чек на сборы детей в школу в России вырос на 15%

08:30, 19 июля 2022, ПАИ

В России за год средний чек затрат для сбора ребёнка в школу вырос на 15% и составил в июне-июле 13 364 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс».

Для подсчёта брали условный минимальный набор для школы (без учёта трат на повседневную одежду и принадлежности). Средний чек покупки комплекта канцелярских принадлежностей первоклассника составил 784 рубля, что на 12% выше, чем в прошлом году. Средняя стоимость дневника - 163 рубля, что на 46% выше, чем в прошлом году.

Средний чек покупки набора тетрадей составил 335 рублей, на 7% выше, чем в прошлом году, рюкзака - 1 884 рубля, на 16% выше, школьной формы - 2 929 рублей, на 8% выше, школьной блузки или рубашки - 1 012 рублей, на 20% выше, детских брюк или юбки - 1 108 рублей, на 17% выше, детских кроссовок - 2 126 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году.

При этом более 60% покупок к школе россияне совершают в режиме онлайн, на площадках маркетплейсов.