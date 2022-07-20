Донорство костного мозга обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:59, 19 июля 2022, ПАИ

Донорство костного мозга обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 19 июля.



Как стать донором костного мозга и попасть в регистр доноров, насколько подобная медицинская процедура опасна для донора и важна для заболевшего раком крови и при чем здесь «Почта России».

Об этом расскажут наши спикеры: руководитель Управления федеральной почтовой службы Псковской области Дарья Цилина, директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга Евгения Лобачёва, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников и лидер Молодежного совета УФПС Псковской области, потенциальный донор Ольга Федосеева.