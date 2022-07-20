Донорство костного мозга обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Донорство костного мозга обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации 19 июля.
Как стать донором костного мозга и попасть в регистр доноров, насколько подобная медицинская процедура опасна для донора и важна для заболевшего раком крови и при чем здесь «Почта России».
Об этом расскажут наши спикеры: руководитель Управления федеральной почтовой службы Псковской области Дарья Цилина, директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга Евгения Лобачёва, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников и лидер Молодежного совета УФПС Псковской области, потенциальный донор Ольга Федосеева.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе