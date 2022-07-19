Ударившая сожителя ножом псковичка отправится на 11 месяцев в колонию-поселение

11:01, 19 июля 2022, ПАИ

Прокуратурой Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, причинившей тяжкий вред здоровью своего сожителя, сообщили в городской прокуратуре.

Весной 2021 года между обвиняемой и её сожителем во время распития алкоголя произошёл конфликт. Мужчина начал избивать женщину руками и тянуть за волосы. Обороняясь, псковичка взяла в руки нож и, превысив пределы необходимой обороны, ударила мужчину в правое бедро, причинив тяжкий вред его здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.