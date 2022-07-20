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Общество

Выпускников-медалистов чествовали в Острове

12 выпускников-медалистов, окончивших 11 классов в различных образовательных учреждениях Островского района, их учителя и родители стали участниками традиционной встречи с руководителями муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района.

В торжественной церемонии чествования приняли участие первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, заместитель главы районной администрации Лариса Иванова, а также депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов.

После вручения почётных грамот муниципалитета «За отличные успехи в учёбе, активную жизненную позицию» настало время неформального общения медалистов и представителей местной власти. Выпускники поделились своими планами по дальнейшей учёбе в высших учебных заведениях и «секретах» отличной учёбы в школе. От представителей органов местного самоуправления прозвучали душевные напутствия и практичные советы, как более успешно адаптироваться к студенческой жизни.  

«Вы – гордость нашего района, гордость своей школы, гордость семьи! Хочется выразить благодарность вашим родителям за то, что у них хватило терпения, сил, напутственных слов, чтобы вы вот так, с победой, окончили школу. Огромная благодарность вашим педагогам, которые смогли довести вас до успешного финала, – сказала Юлия Колпинская. – Поздравляем вас, ребята! Вы доказали, что умеете быть победителями, вы настойчивые, целеустремлённые и работоспособные. Не растеряйте эти качества! И если получится, после окончания учебных заведений возвращайтесь в наш район. На каждом предприятии нужны лидеры, нужны умные, нужны классные и креативные сотрудники».

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