Как проходит донорство костного мозга, рассказали псковичам

11:23, 19 июля 2022, ПАИ

Директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва рассказала, как проходит донорство.

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации она отметила, что в случае нахождения совпадения врач просит активировать донора в регистре под нужным номером. При этом медик видит только пол и возраст донора. «Они звонят и говорят: «Иван Иванович (он спящий агент), ваш час настал, мы нашли вашего генетического близнеца, вы можете спасти жизнь», - пояснила Евгения Лобачёва.

При этом донор может отказаться в любой момент по любой причине, никто его не сможет заставить. Если он соглашается, нужно пройти обследование, так как донорство безопасно именно для здорового человека. Назначается удобное для донора время, он же выбирает способ сбора – чаще всего по типу переливания крови. По словам специалиста, процедура занимает 4-5 часов, это не больно и не страшно, но не комфортно.

«Мы должны понимать, что трансплантация не назначается кому попало. Только тому, кому не помогла химиотерапия. На кону тут жизнь другого человека. Многие наши соотечественники готовы посидеть 4-5 часов ради спасения жизни», - добавила Евгения Лобачёва.