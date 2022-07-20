Центробанк выпустил в обращение новые монеты с грибами и растениями

15:43, 19 июля 2022, ПАИ

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Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

На двухрублевых монетах появится гриб сетконоска сдвоенная и два цветка — фиалка надрезанная и одуванчик белоязычковый. Тираж каждой монеты составит пять тысяч штук.

На оборотной стороне монеты «Одуванчик белоязычковый» расположено изображение одуванчика белоязычкового, цветки которого выполнены в рельефе с нанесением цветной печати. Листья, бутон, стебли и корни — в технологии цветной печати по плоской поверхности, также на монете есть рельефное изображение камней. На дальнем плане — изображения одуванчика и земли, выполненные в технологии лазерного матирования, вверху по окружности имеется рельефная надпись: «Одуванчик белоязычковый».

На монете «Сетконоска сдвоенная» расположено изображение сетконоски, ножка которой выполнена в рельефе, шляпка — в рельефе с нанесением цветной печати, сетка — в рельефе и в технологии лазерного матирования, и изображение травы, выполненное в рельефе; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «Сетконоска сдвоенная».

На третьей монете изображена фиалка, цветки которой выполнены в рельефе с нанесением цветной печати, листья и черешки — в технологии цветной печати по плоской поверхности, изображение камней, выполненное в рельефе, и изображение земли, выполненное в технологии лазерного матирования; вверху по окружности имеется рельефная надпись: «Фиалка надрезанная».