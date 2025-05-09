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Общество

Аиста со сломанным крылом из Опочецкого района доставили в «Дом белого аиста»

Аиста со сломанным крылом из Аристово Опочецкого района 8 мая доставили в «Дом белого аиста». Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

У птицы оказался открытый перелом самой большой кости крыла – плечевой, отметили в центре.

«Аист из Аристово – самка, у которой наверняка уже была отложена кладка. Оставшийся в гнезде партнёр выживет, будет её ждать дней пять в гнезде, голодая, отчаянно согревая кладку теплом своего тела, потом начнёт слетать с гнезда за кормом, и яйца остынут, погибнут. Иногда бывает, что быстро находится новая супруга, возможно, она успеет сделать новую кладку – и в этом гнезде пара выведет птенцов», – говорится в сообщении.

Волонтёры объяснили, если гибнет один из партнёров пары в период насиживания и до времени, пока птенцам не исполнится три недели, гибнет кладка или весь выводок, поскольку оставшемуся в живых не под силу в одиночку высидеть и вырастить птенцов.

Сотрудники центра поблагодарили семью Любови Астапенко из Великого Новгорода, которая проехала больше 300 километров за аистом и доставила в центр.

«Благодарим и всех, кто откликнулся и был готов отправиться за аистом в Аристово. Сегодня в ветеринарной клинике в Пскове аисту предстоит серьёзная операция», – заключили сотрудники центра.

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