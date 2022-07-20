Пропавшего четыре месяца назад великолучанина продолжает искать полиция
В Великих Луках продолжается поиск пропавшего 38-летнего Александра Лобанова, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
С 22 марта местонахождение пропавшего неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Был одет: темно-синяя жилетка, черная толстовка с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.
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