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В Пскове открылась фотовыставка «Храмы псковской архитектурной школы — люди и храмы»

Фото: ЮНЕСКО Псков

Сегодня, 19 июля, в Туристском информационном центре Псковской области состоялось открытие фотовыставки «Храмы псковской архитектурной школы – люди и храмы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Telegram-канале «ЮНЕСКО Псков».

На выставке представлены работы победителей второго ежегодного городского фотоконкурса «Храмы псковской архитектурной школы», проводящегося службой управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО под эгидой комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Представленные фотоработы были отобраны более чем из 100 работ, направленных на конкурс.

«Выбор конкурсного жюри был очень сложен: все представленные фотоработы замечательные, вдохновленные чем-то глубоко личным, подлинным чувством. Тем более отрадно, что участие в фотоконкурсе принимают не только профессионалы своего дела, но и любители – жители и гости города Пскова», - прокомментировали организаторы в своем канале.

Посетить фотовыставку в ТИЦ Псковской области можно до 5 августа 2022 года по адресу: Октябрьский проспект, д. 14, вход с пешеходной части ул. Пушкина.

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