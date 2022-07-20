Выиграть гранты от Росмолодёжи могут студенты ПсковГУ

18:00, 19 июля 2022, ПАИ

Студентов институтов и колледжа ПсковГУ в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсах молодёжных проектов и выиграть гранты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Так, с 5 по 22 июля Росмолодёжь проводит прием заявок в заочном формате на всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц «Микрогранты», в рамках которого молодёжь может претендовать на гранты до 100 000 рублей. А в период с 5 по 22 августа пройдёт приём заявок на всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты 2 сезон» с размером грантовой поддержки до 1,5 млн рублей.

Конкурсы направлены на вовлечение молодёжи России в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Подробную информацию об условиях, правилах, сроках проведения конкурсов молодёжных проектов на соискание грантовой поддержки можно получить на официальном сайте Росмолодёжи в разделе «Росмолодёжь. Гранты».