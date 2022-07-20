Первый российский учебник математики выставлен на торги за 900 тысяч рублей

17:57, 19 июля 2022, ПАИ

Первый учебник математики в России «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия Магницкого (1703) представят на торгах в Москве 27 июля. Приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома «Литфонд» составляет 900 тысяч рублей.

Учебник был издан в 1703 году. Издание обладает коллекционной ценностью музейного уровня. «Любопытный исторический факт: псевдоним «Магницкий» автор учебника получил от Петра I. Самодержец, будучи восхищен блестящими познаниями Леонтия в математических науках, сравнил его с магнитом», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на аукцион выставлен экземпляр издания «Табели о рангах» 1722 года в качестве топ-лота - в аукционном доме уверяют, что похожего экземпляра в библиографических справочниках обнаружено не было, и известный экземпляр сборника басен петровского времени «Зрелище жития человеческого, различными животных притчами» 1712 года, первый экземпляр которого хранится в фондах Музея книги Российской государственной библиотеки, гравюры к изданию «Новейшие основания и практика артиллерии / Ернеста Брауна капитана артиллерии в Гданске 1682 года» примерно 1709-1710 годов выпуска.