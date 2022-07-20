На подстанции «Карамышево» заменили кабельные вводы

19:00, 19 июля 2022, ПАИ

Работники компании «Россети Северо-Запад» заменили кабельные вводы на подстанции «Карамышево». Об этом сообщили в пресс-службе «Россетей».

Бак высоковольтного выключателя свободно вмещает 3 тонны масла, а вот электромонтёру внутри тесно. На подстанции «Карамышево» в Псковской области электрослесарь Александр Соколов, как в ракету, залезает в бак для замены вводов.



Масло, конечно, предварительно удаляют, а после снова заливают.



«Работали без отключения потребителей. Повысили надёжность электроснабжения 3,8 тысячи жителей в 130 деревнях и сёлах», – отчитались электрики.