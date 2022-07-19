Мужчина утонул в реке Великой
В Опочке водолазная служба областной службы спасения извлекла из реки Великой, возле пляжа бывшего военного аэродрома, тело 30-летнего мужчины.
По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в воду и утонул.
Прибывшие водолазы областной службы спасения в ходе поиска извлекли тело из воды и передали следственно-оперативной группе.
На месте работают сотрудники полиции СУ СК РФ по Псковской области, спасатели ПСО Великие Луки.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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