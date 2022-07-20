Оплату за вывоз ТКО стали принимать во всех почтовых отделениях Псковской области
После публикации Псковского агентства информации о том, что «Почта России» некачественно выполняет свою работу по печати и доставке квитанций населению, в адрес ПАИ пришёл ответ от пресс-службы УФПС Псковской области АО «Почта России».
«Оплату за вывоз ТКО стали принимать во всех почтовых отделениях Псковской области», – сообщила официальный представитель «Почты России».
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