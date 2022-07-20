Двери музея-гостинцы Псково-Печерского монастыря восстановят по фотографиям

22:44, 19 июля 2022, ПАИ

В музее-гостинице Псково-Печерского монастыря (1893 г.) будут установлены двери, воссозданные по фотографиям, которые предоставили жители города Печоры. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».

Печеряне помогали специалистам АНО «Возрождение» собирать архивы и фотодокументы по истории монастырского здания по адресу г. Печоры, ул. Международная, д. 3 на стадии разработки проекта ремонтно-реставрационных работ.

Известно, что гостиница Псково-Печерского монастыря строилась в конце XIX в. при участии ныне прославленного в лике Святых старца Симеона (Желнина).

Со второй половины XX в. в здании размещались в разное время поликлиника, затем филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря.

В настоящее время выполняются ремонтно-реставрационные работы. Проходит замена подкровельных балок, меняется конструктив кровли. Будет возвращен исторический облик и цвет фасадам здания.

Интерьеры приспособят под музейные экспозиции. Появятся стены-трансформеры для передвижных выставок и 3D-визуализации, устройства для поддержания температурно-влажностного режима.