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Экономика

Транспортный налог предложили заморозить для владельцев отечественных автомобилей

Минпромторг поддержал предложение депутатов освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года при покупке отечественного автомобиля, пишет газета «Известия».

В письме главы ведомства Дениса Мантурова (сейчас он также занимает позицию вице-премьера) депутату Виталию Милонову от 13 июля говорится, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там уточнили, что предложение пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин пояснил, что для расчета транспортного налога используют несколько переменных: тип авто, регион владельца и количество месяцев владения транспортным средством в расчетном году, плюс мощность двигателя в лошадиных силах и налоговая ставка для этой машины. По его мнению, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных автомобилей.

Константин Ерохин добавил, что на отечественном рынке представлены легковые автомобили, мощность которых не превышает 150 л. с. Для них размер транспортного налога даже для Москвы может быть не таким значительным и не превысить 10 тыс. в год, заметил эксперт.

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