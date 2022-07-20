Горводоканал предупредил о возможном отключении воды в Пскове 20 июля
20 июля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по следующим адресам:
улица Яна Райниса 41а, 45;
улица Советской Армии (частный сектор);
Нижечерехинская дорога.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
20 июля 2022
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе