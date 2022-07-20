Псковичей приглашают на службу в ОМОН
В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники должны быть не старше 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Также открыта вакансия заведующего хозяйством, необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее одного года.
Более подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 62-01-12.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе