Псковичей приглашают на службу в ОМОН

09:55, 20 июля 2022, ПАИ

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники должны быть не старше 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Также открыта вакансия заведующего хозяйством, необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее одного года.

Более подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 62-01-12.