Хлеба и булок: на месте Hesburger в Пскове открылась булочная

10:12, 20 июля 2022, ПАИ

20 июля в 9 утра на месте ресторана Hesburger в Пскове открылась булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината, передает корреспондент Псковского агентства информации. В 9:07 возле кассы образовалась очередь из желающих купить свежий хлеб.

В очереди стояли мужчины, женщины, дети и пожилые люди, которые активно покупали хлеб, торты и свежеиспеченные булочки. В честь открытия каждый сотрудник к заказу дарит булочку с брусникой и яблоком, псковичи активно с самого утра покупают кофе. В ассортименте есть и отечественные лимонады, вода, соки.

Само помещение даже не узнать после ремонта. Зал стал чуть меньше визуально, но большое количество мест сохранилось. Гости могут расположиться на подушках, которые лежат на подоконниках, а также за длинными столами. Сами же псковичи оценили открытие булочной и очень рады, что она вернулась на законное место. Многие вспоминали, как в детстве бегали сюда и покупали свежую выпечку.

Напомним, что 4 июля компания сообщила об открытии магазина на Октябрьском проспекте. «Псковский хлебокомбинат» отреставрировал старую вывеску, которая была «спрятана» под баннерами ресторана быстрого питания.