6 июля в новом храме Пскова в честь Ксении Петербургской состоится первая литургия

16:43, 02 июля 2025, ПАИ

6 июля в 9:00 в новом храме в честь святой блаженной Ксении Петербургской на улице Рокоссовского в Пскове состоится первая Божественная литургия, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Напомним, деревянный храм Блаженной Ксении Петербургской перенесли из Останкино. До этого почти семь лет он простоял в храме Андрея Боголюбского на Волжском. «Третье место его нахождения теперь – Псковская земля. И жители окрестностей будут приходить и делить и горе, и радость, просить благословения Божия, уходить в жизнь вечную и рождаться именно в этом храме», – сказал митрополит Матфей.

29 июня состоялось освящение нового храма в Пскове.